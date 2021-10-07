Aydemir, Pasinler termal kaynaklarını gündeme taşıdı - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gündem dışı söz alarak, Pasinler İlçesi ve Termal Turizmi TBMM gündemine taşıdı. Pasinler'in yalnız Erzurum'un değil, tarihi, doğası ve şifa kaynaklarıyla ülkenin marka ilçesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, milletvekillerini Pasinler'e davet etti.

Aydemir Eser Siyasetini anlattı

TBMM Genel Kurulundaki oturumda konuşan Milletvekili Aydemir, AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yaparak bir milat oluşturduğuna atıfta bulunarak, 'Her türlü hırsızlık kötüdür, eser hırsızlığı daha da kötüdür. Son zamanlarda metro çalmaya kadar işi götürdüler. Oysa biz, AK iktidarlarda hep hizmet yaptık, hep eser yaptık, eserlerle milletin hayatını kolaylaştırdık.' dedi.

Aydemir Pasinler'i Örnek Olarak Gösterdi

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda eser siyasetini yatırımlarla ortaya koyduğu, AK Kadronun milletin hizmetinde bulunduğu, AK Belediyeciliğin yerel hizmette gıpta edilen bir model oluşturduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir Pasinler Belediyesi hizmetlerini örnek olarak gösterdi.

Pasinler ve Termal Turizm Vurgusu

Pasinler'de Belediye Başkanı Dölekli ve AK kadroların örnek bir yatırımı daha gerçekleştirdiklerine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bunlardan bir tanesi Erzurum'da, şimdi Pasinler'de; çok özel termal tesisler yapıldı. Belediye Başkanımız bir açıklama yapmış -okuyunca hakikaten çok beğendim- Ahmet Dölekli Bey "Termalin başkenti olacağız." diyor. ' dedi.

Aydemir'den Milletvekillerine 'Pasinler'e Gelin' Çağrısı

Pasinler'in Vakıf Medeniyetine öncülük eden bir ilçe olduğuna telmihte bulunan Milletvekili Aydemir, 'Pasinler hakikaten Erzurum'un değil, Türkiye'nin marka bir ilçesidir. İnşallah, termaliyle de çok daha şahika bir noktada olacak. Başta milletvekillerimiz olmak üzere, bütün milletimizi Pasinler'e bekliyorum. Pasinlere gelsinler, ruhlarına böyle bir dinginlik kazandırsınlar.' davetinde bulundu. - ERZURUM