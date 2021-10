BAL-GÖÇ "BGF"BRTK" Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu: "Küskünlükler bitti birlik beraberlik zamanı" - Son Dakika

Öğretmenden market çalışanına taciz! Sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı

BAL-GÖÇ "BGF"BRTK" Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu: "Küskünlükler bitti birlik beraberlik zamanı"

"Birlik beraberlik ve bütünleşme zamanı bir bütün olarak hareket edelim parçalanmayalım bu seçime gereken önemi verelim"

BURSA - BAL-GÖÇ "BGF"BRTK" Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu: "Bir bütün olarak hareket edelim geçmişteki kırgınlıkları bir tarafa bırakalım ev ev dolaşarak bu seçime yoğun katılımı sağlayalım. Sizin vereceğiniz oylarla orada seçilecek olan kardeşlerimiz sizin ve çocuklarınızın geleceği açısından orada yönetimlere ortak olunması gerekiyor" dedi.

Bulgaristan'da 14 kasımda yapılacak erken genel seçimleri öncesi Hak ve Özgürlükler Partisi, temsilcileri Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlardan destek istedi. Bulgaristan'dan 14 Kasımda gerçekleşecek erken genel seçimlerde destek istemek için düzenlenen toplantıda Bursa'ya gelen HÖH Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Eğridere Belediye Başkanı Güner Şükrü, Koşukavak Belediye Başkan Vekili Abidin Hacımehmet, Cebel Belediyesi Meclis Başkanı Seyfi Mehmetali, Mestanlı Belediyesi Meclis Bakanı Ersin Ömer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, BRTK Balkan Rumeli Türkleri Genel Başkanı Sabri Mutlu, BGF Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kader Özlem, Balgöç Genel Başkanı Veli Öztürk, HÖH Bursa temsilcisi Taner Çavuş ve Yöre Dernek Başkanları Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlardan destek istemek için bir araya geldi. Heyet bu seçimlere her çifte vatandaşın katılmasının çok gerekli olduğu vurgulayarak herkesi seçime katılmaya ve destek olmaya davet etti. Toplantıda konuşan Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, "Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimiz her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olmuşlardır. Bulgaristan tarihine bugün kara leke olarak geçtiğini nitelendirdiğimiz bir asimilasyon politikasıyla kardeşlerimiz bulundukları topraklardan kopartılarak yoğun göçe zorlandılar. Bu kardeşlerimiz hiçbir engele maruz kalmaksızın seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Bulgaristan ve buraya göç eden kardeşlerimizin Türkiye'de kurulan sandıklara oy kullanma hakkını biz çok zor elde ettik. Genel başkanı olduğum zamanda dava arkadaşlarımla birlikte çok büyük mücadeleler verdik. Bu seçime katılım çok önemli. Hiçbir zaman sizden bir şey istemedim ama bugün sizden rica ediyorum. Bir bütün olarak hareket edelim kırgınlıkları bir tarafa bırakalım ev ev dolaşarak bu seçime yoğun katılımı sağlayalım. Bizim bir yarımız orada bir yarımız buradayız, biz et tırnak gibiyiz birbirimizden kopmadan hareket etmeliyiz bu seçimlerdeki sizin vereceğiniz oylarla orada seçilecek olan kardeşlerimiz sizin ve çocuklarınızın geleceği açısından orada yönetimlere ortak olması gerekiyor. Birlik beraberlik ve bütünleşme zamanı bir bütün olarak hareket edelim parçalanmayalım bu seçime gereken önemi verelim" dedi.

HÖH Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, "14 Kasım Bulgaristan'da yaşayan Türkler ve çifte vatandaşlarımız için birlik beraberlik sınavıdır. Tarihimizde Bursa'nın partimizin kalbinde özel bir yeri var. Yüzyıllar içerisinde Bursa bizim Bulgaristan'da yaşayan Türklere kucak açtı. Burada vatandaşlarımızla görüşmeler yaptık. 14 Kasım'daki seçimlerin önemini vurguladık. Bizim cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarımız olacak. Ben eminim ki eski yıllarda olduğu gibi Bursa şehri 14 Kasım'da büyük destek verecek. Geçmişte olan bazı huzursuzluklar ve hatalar kulağımıza küpe olsun geçmişi geride bırakalım" şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, "Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi ama ne yazık ki hala insan hakları konusunda çok önemli yol alamadı. O yüzden Hak ve Özgürlükler temsilcileri yüksek sesle bu bir hak hukuk mücadelesi diye sesleniyorlar. Orada yaşayan milyonlarca Türk, Müslüman ve farklı kimliklerdeki insanlar Hak ve Özgünlüklerin çatısı altına sığınmış durumda" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Seferberlik ilan edip herkes kendine 10 kişiyi seçime götürmek üzere bir liste tutsa kendine bu konuda vazife alsa seçimden daha güçlü çıkılır" ifadelerini kullandı.