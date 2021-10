Başkan Ataç: "Size minnetimiz sonsuz" - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve dernek üyeleri ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit yakınları ve gazi dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme'yi dernek binasında ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz bizim baş tacımız. Onların istek ve taleplerini çözmek bizlerin en önemli vazifelerimizdendir. Her zaman kendilerinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi sadece önemli gün ve haftalarda değil, yılın her günü birlikteliğimiz sürüyor. Ben bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Size olan minnetimiz sonsuz. Daima yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Uluçeşme de gaziler ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden ötürü Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu. - ESKİŞEHİR