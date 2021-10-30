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Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama

30.10.2021 12:28
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'na eşi ile birlikte katılarak, Cumhuriyetin kazanımlarını daha yukarılara taşımak için yerel yöneticiler olarak gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'na eşi ile birlikte katılarak, Cumhuriyetin kazanımlarını daha yukarılara taşımak için yerel yöneticiler olarak gayret içerisinde olduklarını söyledi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir kez daha yaşadıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Rabbim nice bayramları birlik ve beraberlik içerisinde kutlamayı nasip eylesin" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanın 98. yıldönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katıldı. Programa Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, il ve bölge müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

"CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARINI DAHA YUKARILARA TAŞIMA ADINA YEREL YÖNETİCİLER OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMA YÖNÜNDE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, şunları söyledi:

"Elbette Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha yukarılara taşıma adına Yerel Yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. Özellikle genç dostu bir şehir olarak, Cumhurbaşkanımızın elinden ödül alan bir başkan olarak, gençlerimize yakışır bir şehri ileri noktaya taşıma yönünde gerek kütüphanelerimize, gerek müzelerimize, sportif, kültürel, gastronomi konularında yaptığımız çalışmalarla, Kayseri'mizi iyi bir noktaya taşıma gayret ediyoruz. Son süreçte hatırlanacağı üzere, daha çok turizm yönünde Kayseri'miz ön plana çıkmaya başladı. Biz de bu alanda hiçbir boşluk bırakmadan her konumunda şehrimizin doğusunda, batısında, tarih fışkıran yaklaşımıyla elbette ki iyi bir noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz"

"BU ŞEHRİMİZİN VE İNSANIMIZIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Kayseri'nin Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir kent olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Yine yakın zamanda hatırlanacağı üzere İncesu Örenşehir'de çıkan mozaiklerimiz gerçekten Türkiye'de ve dünyada ses getirecek boyutta. Amacımız bu şehrin güzel anılması, bu şehrin her zaman bir başka güzel olunduğunun bilinmesi Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bu şehrimizin ve insanımızın kıymetini bilmek. Tekrar sizlerin şahsında bayramınızı tebrik ediyor, Kayserili hemşehrilerimize sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Resepsiyonun sonunda şehir protokolü ve vatandaşlar tarafından 98. Yıl Cumhuriyet Pastası kesildi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Resepsiyonu'ndan açıklama - Son Dakika
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