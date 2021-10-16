Başkan Sayan, Van'da aşiret liderleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van'da Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından düzenlenen kültür çalıştayı programına katıldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından Ağrı'dan, Mardin'den, Şanlıurfa'dan, Şırnak'tan, Elazığ'dan, Hakkari'den ve diğer bölgelerden çok sayıda aşiret lideri ve kanaat önderinin katılımıyla Van'da çalıştay düzenledi. Programa Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden aşiret liderleri ve aşiret mensupları katıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, FETÖ ve PKK'nın aşiretleri itibarsızlaştırmak için siyasi propaganda yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ aşiretleri itibarsızlaştırıp bölgeyi tamamen yetkisiz insanlara bırakmak için devletimizi de siyasi iradeyi de kandırdı. Dolayısıyla, aşiret kontrolü bölgede yok olmakla birlikte beraberinde büyük tehlikeler getirdi. Ailelerin kendi kontrolleri dışına ittiler. Dolayısıyla bölgemizde birçok aksaklığı beraberinde getirdi. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Atamdan, dedemden öğrendiklerimi genç kardeşlerimle paylaşıyorum. Hep bizim dediğimiz olacak diye bir şey yok tabi ki gençlerimizi dinleyeceğiz. Ama bunları yaparken kendi özümüzü unutmamalıyız."

"Aşiretler ayaklanmış olsaydı PKK varlık gösteremezdi"

Bölgenin yıllardır içinde bulunduğu terör belasından nasıl kurtulması gerektiğini belirten Başkan Sayan, "Bölgemiz kan ağlıyor. Bugün aşiretçilik kötü diyenlere sesleniyorum; bölgemizdeki tefeciliği, uyuşturucuyu önleyebiliyor musunuz? Kan davalarını sonlandırabiliyor musunuz? İki aile arasındaki kız kaçırma olayını devletin ve siyasilerin tüm gücüne rağmen durdurabiliyor musunuz? Aşiretler tüm bunları durdurabiliyor. Aşiret yapısındaki disiplin gençleri kontrol edebiliyor. Bölgemizin yıllardır içinde bulunduğu terör belasından nasıl kurtulacağına dair kimsenin formülü var mı? Eğer aşiretler ayaklanmış olsaydı, aşiretler kan ve gözyaşı istemiyoruz demiş olsaydı, PKK'ya isyan etmiş olsaydı 40 yıldır bu kan ve gözyaşı sürebilir miydi? Hayır" şeklinde konuştu.

Program, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın aşiret liderleri ve kanaat önderleri ile bir süre görüşmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AĞRI