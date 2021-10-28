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Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni - Son Dakika

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

28.10.2021 13:54
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi'nin çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni - Son Dakika
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