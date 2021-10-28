CHP'li Özel: Bütçe görüşmelerinde etkili bir muhalefeti CHP'den izleyeceksiniz - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bütçe görüşmelerini çok dikkatle takip ediyoruz. Hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'a bütçe geldiğinde çok renkli, etkili, dikkat çekici bir muhalefeti CHP'den izleyeceksiniz" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, bütçe görüşmelerini çok dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Çok etkili de muhalefet sergilemeye çalışıyoruz. Özellikle gerçek verileri milletimizle paylaşacağımız, haklının ve halkın hakkını savunacağımız, devletin alan sağ eliyle, veren şefkatli sol elinin arasındaki dengenin halktan yana kullanılmasını savunacağımız bir bütçe dönemini yaşıyoruz. Sadece eleştirmeyeceğiz, önerilerimizi de söyleyeceğiz. Hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'a bütçe geldiğinde çok renkli, etkili, dikkat çekici bir muhalefeti CHP'den izleyeceksiniz" dedi.

'MECLİS BAŞKANININ KATILMASI KIYMETLİDİR'Özel, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis'in bütçesinin görüşüldüğünü anımsatarak, "Meclis'in bütçesi görüşülürken, Meclis Başkanı bir sunum yaptı. Öncelikle şunu söyleyelim; hakkını teslim edelim. Meclis'in bütçesinin sunulmasını bir Meclis Başkanvekiline yaptırmak yerine doğrundan Meclis Başkanının sunması kıymetlidir. Ancak, Recep Tayyip Erdoğan 'ın isteklerini, halkın istekleriymiş gibi ifade etmesini de doğru bulmuyoruz. Diyor ki 'halkın Meclis'ten öncelikle bu dönem bir anayasa beklentisi vardır' diyor. Bu halkın değil, bu sarayın beklentisi" ifadelerini kullandı.

Özel, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan soru önergelerine süresi içinde cevap verilmediği eleştirilerini de tekrarladı.