Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekiyor" - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, eğitim çalışanlarının 3 yıl önce sözü verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını beklediğini artık bu konu ile ilgili somut bir adım atılma zamanının geldiğini söyledi. Miran, öğretmenlik mesleğinin, kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususunun sürekli ötelendiğini belirterek, "Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir" dedi.

"2023 Eğitim Vizyonunda var"

Eğitim Bir Sen olarak 'Meslek Kanununun çerçevesi', "Nelere ihtiyaç duyulduğu, meslek kanununun hangi nitelikte olması gerektiği hususlarını 2018 yılında hazırladıkları 'Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler' başlıklı raporla kamuoyuna açıkladıklarını aktaran Miran, Türkiye'deki 1 milyon 112 bin 305 öğretmenin, 11.Kalkınma Planı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonunda da yer verildiği üzere Meslek Kanunu'na kavuşmayı beklediğini vurguladı. Miran, "Eğitim çalışanlarının beklenti içerisinde bırakılması doğru bir yaklaşım değildir. Yaklaşık üç yıl önce, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması sözü verilmişti Bu vaadin üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen hala somut bir adım atılmış değildir. Eğitim çalışanlarını memnun edecek, beklentilerini karşılayacak bir çalışmanın, somut adım atmanın vakti gelmiştir.. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mesleği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, öğretmenlerin haklarını koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek, 'mesleğe destek, geleceğe hizmet' niteliğinde bir meslek kanunu ihtiyacı artık karşılanmalıdır" şeklinde konuştu. - ANTALYA