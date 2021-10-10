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Emine Erdoğan: "Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkmasıdır" - Son Dakika

Emine Erdoğan: "Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkmasıdır"

10.10.2021 00:57
Emine Erdoğan:

İstanbul'da yapılacak olan 100 anaokulunun tanıtım lansmanı Üsküdar Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

İstanbul'da yapılacak olan 100 anaokulunun tanıtım lansmanı Üsküdar Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Programa katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul içerisindeki anasınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Burada açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitimin çocuklar için olduğu kadar, anneler için de çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkması demektir" dedi. Bakan Özer ise " İstanbul 2002 yılında ilköğretimde 1 öğretmene 40 öğrenci düşerken şu an bu sayı 21'e düşmüştür" dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılım sağladı. Okul öğrencilerinin Cahit Zarifoğlu şiirlerini okuduğu tanıtım lansmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Program sonunda Bakan Özer, Emine Erdoğan'a hediyelerini takdim etti.

"Okul öncesi eğitimi ülke genelinde yaygınlaştıracağız"

Program kapsamında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cahit Zarifoğlu'nun yeni binasında 19 derslik 118 kişilik konferans salonu, yemekhane ve idari odalar yer almaktadır. Modern bir yapıya kavuşan okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bir yandan bu güzide okulumuzu İstanbul'a kazandırmak, diğer yandan Emine Erdoğan'ın da katkılarda bulunduğu 100 anaokulunun tanıtımı yapmak üzere buradayız. 2002 yılında bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devasa hamleler gerçekleştirdik. Eğitim her kademesinde önemli yatırımlar yapıldı. Her kesimin okula ulaşması sağlandı. Örneğin kız çocuklarının yükseköğretime ulaşım oranı yüzde 14 seviyesindeyken şu an yüzde 44 seviyesine ulaştı. 2014 yılından itibaren kız çocuklarının yükseköğretime ulaşım oranı artmıştır. Bu dönemde eğitimde niteliğin artması için öğretmen sayımızda 2 kat artmıştır. Derslik sayılarımızda öğretmen sayımızda artış yaşanmıştır. Bu süreçte 2 milyon öğretmenimiz hizmet vermektedir. Bu yatırımlardan İstanbul'da nasibini almıştır. İstanbul 2002 yılında ilköğretimde 1 öğretmene 40 öğrenci düşerken şu an bu sayı 21'e düşmüştür. Ayrıca yapılan araştırmalarda öğrenci sayısını en fazla arttıran ülke Türkiye olmuştur. Türkiye ilk defa 500 ortanca değerini aşmıştır. Eğitim sistemimizin başarısı uluslararası alanda aldığımız başarıların aynasıdır. Okul öncesi eğitimi ülke genelinde yaygınlaştıracağız. 2002 yılından bu yana okul öncesi eğitimi 3 katına, öğretmen sayımızı ise 7 katına arttırmaktan gurur duyuyoruz. Bu iyileştirmeleri daha ileri taşımak için bir adım daha atıyoruz. İstanbul'a Sayın Emine Erdoğan'ın katkılarıyla 100 anaokulu da katmak için çalışmalara başlıyoruz. Desteklerinden dolayı hanımefendiye saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Kadınların güçlendirilmesindeki hayati rol tartışılmaz"

Okul öncesi eğitimin önemini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bu okul 1908'den beri bir eğitim ocağı. Bu okulumuzu yeni çehresiyle açıyor olmak mutluluk verici. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hükümetimiz ilk günden beri eğitimde reformlar gerçekleştiriyor. Şu bir gerçek ki eğitim ne kadar erken başlarsa başarı o kadar etkili oluyor. İstanbul'da 100 anaokulu yapımı çalışmaları başladı. İnşallah 2022 yılında, 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız. Çocukların gelişiminde bazı kritik dönemler vardır. Bilim insanları 0-6 yaş arasını oldukça önemli buluyor. Bu yaşlar çocukların öğrenmeye açık olduğu yaşlar. Tün gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitim oldukça yaygın. Çocuklar ne kadar erken kaliteli eğitime ulaşırsa geleceği o derece başarıyla gelişir. Bununla birlikte erken dönem eğitim alan çocuklar kendilerini daha iyi tanıyor, analitik düşünce güçleri artıyor. Doğaya karşı duyarlı bilinç de bu dönemde kazanılıyor. Dolayısıyla kendine ve çevresine duyarlı birey sayısı artıyor. Bakanlığımız bu düşünceyle 2004 yılında 39 adet olan anaokullarını çalışmalar yürüterek 117 çıkarmıştır. Çocuklar atık akıllı telefon ve bilgisayarlar ile ilgileniyorlar. Araştırmaya göre 2 yaşındaki bir çocuğun haftalık bilgisayar başında geçirdiği süre 17 saat olarak belirlenmiş. Anaokul etkinliği çocukları bu ortamdan da uzak tutmuş olacak. Bu açıdan okul öncesi eğitim bu konuda bir panzehir olacak" dedi.

"Kadının rolü önemli"

Aile içerisinde kadının önemini belirten Emine Erdoğan, "Yeri gelmişken, okul öncesi eğitimin çocuklar için olduğu kadar, anneler için de çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınların çalışma hayatına katılmalarının, kadınların güçlendirilmesindeki hayati rolü tartışılmaz. Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkması demektir. Ancak, çocuğunu gönderecek anaokulu bulamayan annelerin büyük bir ikilem içine düştüğü de bir gerçek. Çocuk bakımı bir anne için her şeyden üstündür. Bu noktada, güvenli adresler son derece önem taşıyor. Sevgili öğretmenler, sizlerin yetiştirdiği öğrenciler yeri geliyor dünyayı kurtarıyor. İçinden geçtiğimiz salgın dönemde insanüstü bir çabayla çalıştınız. Sizin şahsınızda ülkemizin tüm eğitim neferlerine şükranlarımı sunuyorum. Pandemi sürecinde Bakanlığımızın Eğitim Bilim Ağı (EBA) üzerinde yürüttüğü çalışmalar da takdire şayandır. Şimdi okul zilinin yeniden çalmasının sevincini yaşıyoruz. Çocuklarımız kıymetli bir hazinedir. Onları nakış gibi işlemek hak ettikleri geleceği vermek hepimizin baş sorumluluğudur" diye konuştu. - İSTANBUL

Emine Erdoğan: Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkmasıdır

Cahit Zarifoğlu, Emine Erdoğan, İstanbul, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: 'Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkmasıdır' - Son Dakika


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