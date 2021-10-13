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Kahtalı'dan Kılıçdaroğlu'na "Siyasi Cinayet" tepkisi - Son Dakika

Kahtalı'dan Kılıçdaroğlu'na "Siyasi Cinayet" tepkisi

13.10.2021 15:25
Kahtalı'dan Kılıçdaroğlu'na

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet kaygım var' açıklamasına tepki göstererek, "Siyaseten iflas eden ana muhalefet liderinin spekülatif ve fütursuz olan böylesine bir açıklamaya sarılması siyasi çaresizliğini ve zihniyetini...

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet kaygım var' açıklamasına tepki göstererek, "Siyaseten iflas eden ana muhalefet liderinin spekülatif ve fütursuz olan böylesine bir açıklamaya sarılması siyasi çaresizliğini ve zihniyetini ortaya koymuştur" dedi.

Kahtalı, siyasi gündemle ilgili yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanının açıklamaları bizi yine şaşırtmadı. Algı ve yalan odaklı siyaset anlayışına alışık olduğumuz ana muhalefet partisi ve onun lideri siyasi çıkarları ve basit hesapları için ülkesini itibarsızlaştırmaktan ve korku iklimi yayarak insanları germekten bir kez daha geri adım atmamış ve talihsiz, gayri ahlaki açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Siyaseten iflas eden ana muhalefet liderinin spekülatif ve fütursuz olan böylesine bir açıklamaya sarılması siyasi çaresizliğini ve zihniyetini ortaya dökmüştür. Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı olan bu zatın sorumluluğunun farkında olmadan bu tür açıklamalar yapması asla kabul edilemez. Faili meçhul cinayetler işleyen örgütlerle bu ülkede en büyük mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı vermiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Milletvekili Kahtalı, "CHP Genel Başkanının bu iddialarını açıklamadan önce sorumluluk sahibi bilinci ile hareket edip devletin savcılarından yardım istemesi gerekirken çıkıp bu tür açıklamalar yapması ülkesine zarar vermekten başka bir şey değildir. Zira CHP Genel Başkanının bu iddialarına yönelik İçişleri Bakanımız da bir açıklama yapmış böyle bir istihbaratın olmadığını söylemiştir. Ben böylesine bir açıklama yapan CHP Genel Başkanını kınıyor ve kendisini aklıselim davranmaya davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kahtalı'dan Kılıçdaroğlu'na Siyasi Cinayet tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ana muhalefet, Cinayet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahtalı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Siyasi Cinayet' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahtalı'dan Kılıçdaroğlu'na "Siyasi Cinayet" tepkisi - Son Dakika
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