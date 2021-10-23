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Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: "Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz" - Son Dakika

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: "Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz"

23.10.2021 15:15

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: "Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz" Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, büyükelçilerin vazifelerinin ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek...

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: "Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz"

KAYSERİ - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, büyükelçilerin vazifelerinin ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu söyleyerek, "Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz" dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından uygulanan 'Nöbetçi Vekil' Uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Öncesinde basın toplantısı düzenleyen Karayel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala hakkında bildiri yayınlamasını değerlendiren İsmail Emrah Karayel, " Osman Kavala, gezi kalkışmasının organizasyonun da ve finansmanında yer aldığı konusunda ciddi şüpheler olan ve o nedenle soruşturulan bir kişidir. Bu gezi kalkışması süreci, 15 Temmuz'da ki darbe girişimi gibi ondan öncesindeki polis ve yargı darbe girişiminde olduğu gibi sosyal hareketlilik adı altında yapılmaya çalışılmış bir darbe girişimiydi. Benzer zamanlarda Brezilya'da, Ukrayna'da ve Mısır'da benzer hareketlerin organize edildiğini biliyoruz. Kendisi ile ilgili çeşitli uluslararası kurumlarla, çeşitli isimlerle bağlantısı olduğu yönünde iddialar var. Bunlar iddia aşamasında yargıya intikal etti ve yargı bunlar ile ilgilenecek ama bu konjonktür içerisinde Türkiye'de hayata geçirilen gezi kalkışmasında öne çıkan organizasyon ve finansman anlamında şüpheli olarak karşımızda bulunan bu isme karşı 10 ülkenin büyükelçisinin bir arada bir açıklama yapmış olması çok manidar. Adres göstermesi anlamında da manidar bence. Bu kişinin ve yapılan operasyonların adresinin gösterilmesi anlamında da manidar. Diğer taraftan da Türkiye'de ki hukuk sistemine dışarıdan nasıl müdahale edilmeye çalışıldığının, dış devletlerin Türkiye üzerinde nasıl operasyonlar yapmaya çalıştıklarının gösterilmesi anlamında da manidar" dedi.

"Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz" diyen Karayel, "Büyükelçilerin görevlerinin ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ve vazifelerinin önüne geçmelerinin kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını söyleyen İsmail Emrah Karayel, "Türkiye'de yargı bağımsız, süreç yargıya intikal etti ve yargı süreci devam ettiriyor. Dolayısı ile herkesi Türkiye'de ki yargıya saygılı olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin iç işlerine karışmamaya davet ediyoruz. Bu anlamda da ne yapılması gerekiyor ise doğru veya yanlış ki; yanlış varsa onu düzeltecek makamın yargı olduğunu ve karar merciinin de yargı olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Dolayısıyla büyükelçilerin temsil ettikleri ülkeleri de Türkiye'ye karşı bu tip uygunsuz hareketlerde bulunmamaları gerektiğini bir kez daha buradan söylüyoruz, büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz. Büyükelçilerin birinci vazifesi ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmektir. Dolayısı ile vazifelerinin ötesine geçmelerinin onlara da ülkeler arası ilişkilerde hiçbir faydası olmaz. Türkiye'den de en sert cevabı gerekli makamlar tarafından aldılar. Bizde milletin temsilcisi, milletvekilleri olarak bu konuda en sert tepkiyi kendilerine veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz

İsmail Emrah Karayel, Parlamento, Kayseri, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: 'Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel: "Büyükelçileri görevlerini yapmaları yönünde uyarıyoruz" - Son Dakika
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