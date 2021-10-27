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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır"

27.10.2021 22:55

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gaziantep'te Tatar'dan Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gaziantep'te

Tatar'dan Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret

GAZİANTEP - Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Valiliğine yaptığı ziyarette, KKTC ve Türkiye arasında var olan ticari iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi, bizlere güç kazandıracaktır" dedi.

Yaklaşık 2 gün boyunca Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve iş dünyasının temsilcileri tarafından karşılanan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, valilikte yaptığı açıklamada Gaziantep'in ticari başarısını yakından takip ettiklerini belirterek, Kıbrıslı ve Türk iş adamlarının iş birliğinin arttırılmasının önemine değindi. Gaziantep ve KKTC arasında çok anlamlı ve değerli bağların bulunduğunu hatırlatan Tatar, "Yıllar itibariyle özellikle 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yerleşmiş, orada ailesini oluşturmuş, çocuk sahibi olmuş, torun sahibi olmuş, iş yeri kurmuş ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik mücadelesine katkısını yapan bu bölgelerde doğan ve büyüyen orada çok sayıda çok kıymetli kardeşlerimiz vardır. Dolayısıyla onlar adına da burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim" dedi.

Gaziantep'in ticari başarılarını da yakından takip ettiklerini vurgulayan Tatar, "Tabi yıllar itibariyle Gaziantep'in başarılarını hep izlemekteyiz. Gaziantep, Türkiye Cumhuriyetinin en fazla gelişmekte olan sanayi bölgeleriyle, ticaretiyle, eğitimiyle gerçekten bir gurur vesilesidir. Dolayısıyla Gaziantep'te konferans verecek olmam, fahri doktora unvanı alacak olmam ve Gaziantep Ticaret Odasında konuşma yapacak olmam çok değerli" şeklinde konuştu.

Tatar, Gaziantepli iş adamı ve yatırımcılarla iş birliğinin gelişmesini de önemsediklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik mücadelesinde, altyapısında, sanayi bölgelerinin oluşmasında, ticaretinin gelişmesinde buralarla oluşturulacak olan bağlar var olan bağların geliştirilmesi ve arttırılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomisine büyük katkılar yapmaktadır ve yapacaktır. Dolayısıyla aramızdaki bağların, aramızdaki münasebetlerin, aramızdaki ilişkilerin daha da gelişmesi bu iletişim çağında gerek uçak seferleriyle gerek farklı iletişim kanallarıyla birlikte işbirliklerinin arttırılması karşılıklı olarak yatırımların oluşturulabilmesi hem kültürel hem de ekonomik ticari faaliyetleri geliştirilmesi en büyük temennimizdir. Dolayısıyla kardeşlik ve dayanışma konusunda aynı duyguları hissettiğimiz ve aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, valilik ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret edecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır

cumhurbaşkanı, Gaziantep, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır" - Son Dakika
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