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Koçer'den vergi muafiyeti müjdesi - Son Dakika

Koçer'den vergi muafiyeti müjdesi

11.10.2021 16:01
Koçer'den vergi muafiyeti müjdesi

Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Nejat Koçer, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulunda bu hafta görüşüleceğini ifade etti.

Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Nejat Koçer, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulunda bu hafta görüşüleceğini ifade etti.

Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Nejat Koçer, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulunda bu hafta görüşüleceğini belirtti. Kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçer, 850 bin esnaf vergiden muaf olacağını belirtti.

850 bin esnaf vergiden muaf olacak

850 bin küçük esnaf olarak adlandırılan mükelleflerin vergiden muaf edileceğini belirten Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Nejat Koçer, "Kanun teklifine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutuluyor. Kamuoyunda "küçük esnaf" olarak bilinen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanıyor" dedi.

"Sosyal içerik üretimine düzenleme geliyor"

Sosyal içerik üreticileri, mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerinin de vergiden muaf edileceğini söyleyen Koçer, "Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine de kazanç istisnası getiriliyor. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden içerik paylaşan üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal destek ödemelerine gelir vergisi istisnası"

Tarım sektörü ile çiftçilerinin desteklenmesi için de düzenlemelerin yapılacağını dile getiren Koçer, elektronik ortamda vergi dairesi hizmetlerinin hızlandırılacağını da ifade ederek, "Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutuluyor, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Teklife göre fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabiliyor. Elektronik ortamda kurulan vergi daireleri diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesi sağlanıyor" şeklinde konuştu.

"Dekont gider pusulası sayılacak"

Dekontların gider pusulası sayılacağını söyleyen Koçer, "İncelemelerin teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılabilmesi, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınabilmesiyle vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor. Kanun teklifiyle bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilebilecek belgelere ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Bu kapsamda, öngörülen hallerde banka ve PTT tarafından düzenlenen belgeler gider pusulası yerine kabul edilecek; bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmıyor" diye konuştu.

Amortisman düzenlemesi

Amortisman işlemleri hakkında da düzenlemelerin yapılacağını belirten Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Nejat Koçer, "Kanun tekline göre, dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün esasına göre amortisman ayırabiliyor. Amortismana tabi malların satılmasında mevcut uygulamadaki tereddütlü hususlar gideriliyor. Teklifle, mükelleflerin defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilmesine imkan sağlanırken, vergi mahremiyetine ilişkin hükümlerin elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri için hizmet verme konusunda yetkilendirilen mükelleflerin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanması imkanı getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"Alış bedeli değerleme ölçütü oluyor"

Alış beledinin değerleme ölçütünün olacağını söyleyen Koçer, "Teklifle, Kanun'a değerleme ölçüsü olarak eklenen "alış bedeli", bir iktisadi kıymetin satın alma bedeli olarak tanımlanıyor. Buna göre, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesiyle ilgili diğer giderler alış bedeline dahil edilemiyor" şeklinde konuştu.

ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektöründe özel tüketim vergisini hakkında da düzenlemenin olacağını dile getiren Koçer, "Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması, otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, güncel; sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştiriliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Koçer'den vergi muafiyeti müjdesi - Son Dakika


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