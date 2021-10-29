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Konya'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu

29.10.2021 16:56
Konya'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı tarafından oluşturulan 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'nda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı tarafından oluşturulan 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'nda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Konya Beyşehir Karayolunun güzergahında oluşturulan hatıra ormanı fidan dikim programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, belediye başkanları ve partililer katıldı. MHP İl Başkanı Karaarslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı,

Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı ağaçlandırma programı düzenleyen MHP Konya İl Başkanlığına teşekkür etti. Kalaycı, "Liderler vardır, yaşadıkları zamanın dışına taşarlar. Liderler vardır, yaşanan destanları bizzat yazarlar. İşte Genel Başkanımız Devlet Bahçeli böyle bir liderdir. Devlet ve siyaset hayatında ilkelerinden ve inançlarından ödün vermemiş, ahlaki çizgisini hiç bozmamıştır. Bugün diktiğimiz ağaçlarla oluşacak ormanın, 'önce ülkem ve milletim' ilkesiyle ömrünü Türk milletine adayan liderimiz Devlet Bahçeli anısına bir hatıra olarak kalmasını istiyoruz" dedi.

Mustafa Kalaycı, bildiri yayınlayan 10 büyükelçiye tepki göstererek, "18 Ekim'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin başını çektiği 10 büyükelçi Kavala'nın serbest bırakılması hususunda açıklama yapmışlardır. Bu açıklama bağımsızlığımıza, egemenlik haklarımıza, hukuk güvenliğimize saldırıdır. Aynı talebi Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiş, Akşener de her zamanki gibi dolambaçlı sözlerle yeşil ışık yakmıştır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Bu dayatmada CHP'sinden İP'ine kadar siyasi partilerin varlığı utanç kaynağıdır. Cumhurbaşkanımızın cesur, dirayetli ve kararlı tutumu, milletimizin sağlam ve tavizsiz duruşu, 18 Ekim bildirisinden geri adım atılmasını sağlamıştır" dedi.

Kalaycı şöyle devam etti: "ABD'nin dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayan her ilişki ağının içindedir. Yunanistan'ı silahlandıran ve kışkırtan bu ülke, eşzamanlı olarak PKK/YPG/PYD'yi de silahlandırıp Türkiye'yi hedef göstermektedir. Milli güvenliğimizin temini için sınır ötesi askeri operasyonla terör örgütlerini tümüyle etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir. Türk askerinin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyonu konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere 26 Ekim Salı günü TBMM'nde görüşülerek kabul edilmiştir. Ne yazık ki CHP bu tezkereye hayır oyu vermiştir. Noktasına virgülüne kadar aynı kapsamdaki tezkereye iki yıl önce destek veren CHP, 'tezkereye hayır de' diyen HDP'nin talimatına uyarak hayır oyu vermiştir. CHP, PKK'nın uzantısı HDP ile bir olmuştur. Diğer yandan İYİ Parti'ye oy veren vatandaşlarımız, HDP'yle, teröristlerle ittifakı nasıl içlerine sindirecekler? Ortak değiliz sözleri gerçekleri değiştirmemektedir. Görünen köy kılavuz istemez. Milletimizin boş sözlere de karnı toktur. Hiç kuşku yok ki, bu ittifakın ana ortağı, hem de imtiyazlı hisseye sahip ortağı HDP'dir" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu
Konya'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konya'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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