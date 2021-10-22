Kuşadası, CHP Kadın Kolları'nın il başkanları toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" başlıklı il başkanları toplantısı Kuşadası'nda yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Kuşadası, CHP Kadın Kolları'nın il başkanları toplantısına ev sahipliği yapacak. 23-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek toplantı 'Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar' başlığıyla düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla gerçekleşecek toplantıda 81 ilin kadın kolları başkanlarının yanı sıraCHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP PM üyeleri, CHP Milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğluda yer alacak.

Organizasyonun ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il kadın kolları başkanları ile bir araya gelecek. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın kadın kollarının faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara hitap edecek. CHP Lideri, konuşmasının ardından partiye yeni üye olan gençlerin rozetlerini takacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" başlıklı il başkanları toplantısına katılmak üzere Kuşadası'na gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Nurşen Balcı ve Hatice Semerci ile bir araya geldi. Belediye Başkanlık Makamında gerçekleşen görüşmede CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı ve Aydın İl Yönetim Kurulu üyesi Feridun Uzun da yer aldı.

Ziyaretlerinden dolayı CHP Kadın Kolları MYK üyelerine teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla gerçekleşecek il kadın kolları başkanları toplantısına ev sahipliği yapmak bizler için büyük gurur. Yakında ülkemizde birçok şeyin değişeceğine inancımız sonsuz. Kadınların gücü ve inancıyla güzel günlere yürüyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri ve MYK Üyesi Mehtap Yücel ise " Ev sahipliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Partimizin iktidara yürüdüğü bu süreçte kadınlara çok büyük bir rol düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde aydınlık günlere ulaşacağız" diye konuştu. - AYDIN