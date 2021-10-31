MHP ev ziyaretlerinde - Son Dakika

MHP Adana İl Başkanlığı, MHP Genel Merkezince başlatılan "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" temalı yeni çalışma programı kapsamında hazırlıklara devam ederken, vatandaşlarla buluşma, halkla kucaklaşma amacı taşıyan ziyaretlere de yoğunluk verdi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, merkez Yüreğir ilçesinde Ali Polat ve komşularına misafir oldu. MHP Yüreğir İlçe Başkanı Tamer Yücel'in de katıldığı ziyarette yerel ve genel gündeme dair vatandaşlarla sohbette bulunan Avcı, "Allah'a şükür her evde bize kapıları sonuna kadar açan kıymetli vatandaşlarımız var. Çünkü fikrimiz temiz, hedefimiz temiz; siyasetimiz temiz. Bu vesileyle, bizleri misafir eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Avcı, ziyaretlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde MHP'nin izlediği milli siyaseti, yıkıcı ve bölücü muhalefetin fitne çalışmalarını, buna karşın Cumhur İttifakı'nın içeride ve dışarıda verdiği milli mücadeleyi anlattı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı "Cumhur İttifakı'yla, Türkiye şanlı tarihine yaraşır misyonunu yeniden yüklenmiş, büyük millet olmanın farkına varmış, özgüvenini yeniden kazanmıştır. Bölücü muhalefetin fitne ve yalanları, Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaktır. Aziz milletimiz gerçekleri görmekte, Haçlı-Siyonist İttifakıyla aynı dili konuşanlara değil, Türkiye'nin milli çıkarlarını savunan Cumhur İttifakı'na güvenmektedir. Ülkücü-Milliyetçi Hareket olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde 'Hedef 2023, Lider Ülke Türkiye' için çalışırken, tüm vatandaşlarımızı da bu milli hedefe destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - ADANA