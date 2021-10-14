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Milletvekili Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "esnaf dostu" olduğunu söyledi - Son Dakika

Milletvekili Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "esnaf dostu" olduğunu söyledi

14.10.2021 09:31
Milletvekili Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın açıklamasında bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "esnaf dostu" olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın açıklamasında bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "esnaf dostu" olduğunu söyledi.

İmam Hatipli bir milletvekili olarak İmam Hatipliler Haftası'nı tebrik ettiğini dile getiren Çakır, "Bu vesileyle varını yoğunu ortaya koyup İmam Hatip Okullarını inşa eden, aziz milletimize fedakarlıklarıyla bu okulları yaşatan tüm vakıf insanlarımıza teşekkür ediyor; okullarımızda görev yapan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Kıymetli büyüklerimizin, alimlerimizin emaneti olan İmam Hatipler, bilhassa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel gayretleri ile bugün en güzel günlerini yaşamaktadır.

Sonuç olarak onların "gassal" diye tavsif ettikleri İmam Hatip neslinden Cumhurbaşkanı çıktı, Başbakan çıktı, Bakanlar çıktı, Milletvekilleri çıktı. Yani, Hakk'ın inayeti ve halkın iradesi nihayetinde tecelli etti. 28 Şubat döneminde birçoğunun kapısına kilit vurulan, orta bölümleri kapatılan, öğrenci sayısı 60 bine kadar düşen İmam Hatip Okulları, bugün 600 bini aşkın öğrenci sayısı, 1700'e yaklaşan okul sayısı ile ülkemizin en kaliteli eğitim kurumlarından birisi oldu. İmam Hatip mezunu olmayı hayatım boyunca büyük bir iftihar nişanesi olarak kalbimde taşıdım, Rabbim ömür verdikçe taşımaya da devam edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle İmam Hatipliler Haftasını bir kez daha tebrik ediyor, İmam Hatip camiamızın kıymetli mensuplarına selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü belirten Çakır, "Bilindiği üzere bu hafta Gazi Meclisimizde "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmeye devam ediyoruz. Bu kanun teklifi ile yapılması öngörülen bazı düzenlemelerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın, sanatkarlarımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu kanun teklifi her şeyden önce "esnaf dostu" bir özellik göstermektedir. Yıllık cirosu 240 bin liranın altındaki basit usulde defter tutan esnaflarımız gelir vergisinden muaf olacak ve gelir vergisi beyannamesi vermeyecek.

Erzincan'ımızda 2 bin 900 civarında, ülkemizde ise yaklaşık 850 bin civarında esnafımız, bu imkandan yararlanacak.

Çiftçilerimize verilen tarımsal destekleme ödemelerinden (gübre, mazot gibi) gelir vergisi alınmayacak ve bunlardan hiçbir şekilde vergi kesintisi yapılmayacak.

Çağın şartlarını da dikkate alarak sosyal içerik üreticilerinin defter işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Sosyal paylaşım ağlarında milyonlarca takipçisi olan ve bu işten ciddi gelir sağlayan sosyal içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştirenler, artık defter tutmayacak. Banka hesaplarından stopaj ödeyecekler.

Mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilmesi için elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanacak. Dolayısıyla bir mükellef, vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödemesi yapabilecek.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, ekonomik istikrarımıza önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum. Ayrıca, her zaman gençlerimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız, mesleki eğitimde iki yeni müjde verdi. Özellikle gençlerimiz için çok kıymetli destekler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi; mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kalkıyor. Bu yükü, devletimiz karşılayacak.

İkinci olarak; mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin aldıkları üçte bir asgari ücreti artırarak asgari ücretin yarısına çıkartılacak." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Milletvekili Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin esnaf dostu olduğunu söyledi

Milletvekili, Erzincan, Esnaf, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 'esnaf dostu' olduğunu söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Çakır, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "esnaf dostu" olduğunu söyledi - Son Dakika
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