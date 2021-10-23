Son dakika haber! Eskişehir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar devam ederken, törenin yapılacağı Eskişehir Valiliği önüne çıkan tüm yollar kapatılıp, polis tarafından ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kente öğlen saatlerinde gelmesi bekleniyor. Program kapsamında ilk tören Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada toplu fabrika açılışları gerçekleştirecek. Buranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında ise Eskişehir Valiliği önünde yapılacak olan ve Millet Bahçesi gibi çeşitli tesislerin açılışlarının yapılacağı törene katılacak.

Vilayet Meydanı'nda yapılacak törenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, polis ise alana çıkan yolları demir bariyerlerle kapatarak, giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sağlamaya başladı. Eskişehir'in en önemli ulaşım araçlarından biri olan tramvayın, tören alanı yakınındaki durakta saat 10.00 itibari ile durması yasaklandı. Tramvayların duraktan transit geçişlerine izin veriliyor.

Öte yandan, törene alanı yakınında hazırlıkları seyreden Abdurrahman Diri isimli vatandaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabırsızlıkla beklediklerini ve kendisinden kente daha çok yatırım istediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR