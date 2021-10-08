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Son dakika haberleri! AK Partili Akbaşoğlu: "Cumhurbaşkanı partisiz olmalı diyorlar, parlamenter sistemde başbakan partili olmayacak mı" - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Partili Akbaşoğlu: "Cumhurbaşkanı partisiz olmalı diyorlar, parlamenter sistemde başbakan partili olmayacak mı"

08.10.2021 16:11
Son dakika haberleri! AK Partili Akbaşoğlu:

Son dakika haberler... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemde iki baş var, cumhurbaşkanı ve başbakan. Cumhurbaşkanı partisiz olmalı diyorlar, başbakan partili olacak mı olmayacak mı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemde iki baş var, cumhurbaşkanı ve başbakan. Cumhurbaşkanı partisiz olmalı diyorlar, başbakan partili olacak mı olmayacak mı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de 'Anayasa yazmak için parlamenter sisteme geçmek gerekir' dediğini hatırlatarak, "'Parlamenter sisteme geçmek için anayasa yazmak ve anayasa değişikliğini sağlamak gerekir.' Bugün yürürlükte olan anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, başkanlık sistemini öngörüyor. Yaklaşık 60 yıl parlamenter sistem Türkiye'de cari oldu. Bu tecrübeyle ortaya çıkan mahzurları sebebiyle rahmetli Özal'dan Demirel'e, Erbakan'dan Türkeş'e bu sistemin mutlaka başkanlık sistemiyle değiştirilmesi gerektiği defaatle gündeme gelmişti" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Parlamenter sisteme geçmek için önce anayasayı değiştirmek gerekir. Şu an söylemiş olduğu 'Anayasa yazmak için parlamenter sisteme geçilmesi gerekir' sözünün hükmü yoktur. Bu çerçevede birbirine benzemez partilerin Parlamenter Hükümet Sistemi'ne, eskiye geri dönmekle ilgili çalışması var. İlgili partilerin temsilcileri bir araya gelmek suretiyle parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını ortaya koydular. Ancak kamuoyuna hiçbir açıklamada bulunmadılar. Niçin bulunmuyorlar? Zira çok zorlanıyorlar. İyileştirilmiş veya güçlendirilmiş diyerek zayıf ve kötü olduğunu kabul ettikleri eski sisteme dönmenin zorluğunu biliyorlar. Milletin iradesi çerçevesinde hem Meclis hem de milletin çoğunluğunun kabulüne dönük herhangi bir netice alamayacaklarını bildikleri için düşündükleri için acaba nasıl eskiyi allayıp pullayarak millete bunu takdim ederiz diye arayış içindeler. Milletin yetkisini elinden almak için bir araya gelmiş bulunuyorlar."

Akbaşoğlu, cumhurbaşkanının partili olmasıyla ilgili, "Kendi teklif ettikleri parlamenter sistemde hazırladıkları yürütmenin başı partisiz olma sözü nasıl gerçekleşecek? Parlamenter sistemde iki baş var, cumhurbaşkanı ve başbakan. Cumhurbaşkanı partisiz olmalı diyorlar. Başbakan partili olacak mı olmayacak mı? Sizin önerdiğiniz sisteme göre cumhurbaşkanını kim seçecek? Doğrudan demokrasiden dolaylı demokrasiye geçişi mi öngörüyorsunuz? Milletin bu yetkisini elinden almak mı istiyorsunuz? Bu iki baş arasında, cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki münasebeti nasıl oluşturacaksınız, arada çatışmamanız garantisi nedir?" dedi. - ANKARA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, cumhurbaşkanı, AK Parti, Başbakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! AK Partili Akbaşoğlu: 'Cumhurbaşkanı partisiz olmalı diyorlar, parlamenter sistemde başbakan partili olmayacak mı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AK Partili Akbaşoğlu: "Cumhurbaşkanı partisiz olmalı diyorlar, parlamenter sistemde başbakan partili olmayacak mı" - Son Dakika
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