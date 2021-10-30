Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Kilis'te - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bir dizi incelemelerde bulunmak ve parti programlarına katılmak için Kilis'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Recep Soytürk tarafından ödüllü Kilis zeytinyağı hediye edilen Bakan Adil Karaismailoğlu, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Ramazan, Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis Belediyesi Meslek Zenginleştirme Merkezleri tarafından üretilen el işi ürünler takdim etti. Bakan Adil Karaismailoğlu, Belediye ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Kilis programına, Vali Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir ile daire amir ve müdürleri eşlik etti. - KİLİS