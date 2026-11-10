Politis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji rolünü Avrupa için stratejik gördü - Son Dakika
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Politis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji rolünü Avrupa için stratejik gördü

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Politis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişimini ve Avrupa'ya enerji taşımacılığındaki rolünü stratejik avantaj olarak değerlendirdi. Gazete, BM kararları temelinde Kıbrıs çözümünün Türkiye'ye ekonomik ve siyasi kazanç sağlayacağını savundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişimi ve Avrupa'ya enerji taşımacılığındaki stratejik önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin coğrafi konumu büyük bir avantaj" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişimine ve Avrupa'ya enerji taşımacılığındaki stratejik önemine vurgu yapan bir yazı yayımlandı. "Türkiye'nin çözümden kazanacağı daha çok şey var" başlıklı başyazıda, "Türkiye'nin coğrafi konumu büyük bir avantaj" değerlendirmesi yapılırken, Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözümün Türkiye'ye ekonomik ve siyasi kazanç sağlayacağını savunuldu. Gazete, Yunanistan ile GKRY arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı nedeniyle Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele aldı. Politis, elektrik bağlantısı projesine ilişkin araştırmaların ilerleyebilmesi için ABD ve Fransa'nın diplomatik müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin stratejik üstünlüğüne dikkat çekildi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki coğrafi konumunun enerji ve ticaret açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten gazete, bölgedeki enerji kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Yazıda, Türkiye'nin enerji kaynaklarına erişiminin, Avrupa'ya enerji taşımacılığı yapabilme kapasitesinin ve yeni ticaret güzergahlarının ülkeye önemli ekonomik ve stratejik kazançlar sağlayabileceği kaydedildi. Gazete, Türkiye'nin Kıbrıs'taki mevcut durumun sağladığı stratejik kontrolü önemsediğini de kabul etti.

Kaynak: İHA
Doğu AkdenizPolitikaEkonomiTürkiyeKıbrısEnerjiMedyaDünyaSon Dakika

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