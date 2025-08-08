Polonya Başbakanı: Savaşa Ara Verilmesi Yakın

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna- Rusya Savaşı'na "ara verilmesinin" yakın olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere yüz yüze gerçekleştirmesi planlanan görüşme merakla beklenirken Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tusk, Zelenkiy görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşında bir duraklama yaşanmasının yakın olabileceğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Tusk, "Bazı işaretler var ve biz de sezgilerimizle, belki de savaşın sona ermesi değil ama savaşa ara verilmesinin daha yakın olduğunu düşünüyoruz" dedi.

NATO üyesi Polonya, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya desteklerini sürdürüyor.

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tusk ile telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, "Tusk ile uygun diplomatik seçeneklere ilişkin görüştük ve ortak Avrupa çıkarları için koordineli olma ve birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık" dedi. Tusk'ı bu hafta Trump ve diğer Avrupalı liderlere yaptığı görüşmeye ilişkin bilgilendirdiğini de dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna, Polonya ve diğer Avrupa ülkeleri kendi güvenlikleri ve bağımsızlıkları için sağlam temellere ihtiyaç duyuyor. Güvenilir barış hepimiz için çok önemli ve bu yolda yardım etmeye hazır olan müttefiklerimize minnettarım" ifadesini kullandı. - VARŞOVA