Polonya Başbakanı Tusk Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Politika

Polonya Başbakanı Tusk Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

11.03.2025 15:56
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" dedi.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağını kaydeden Fahrettin Altun, "Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır. Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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