Polonya Başbakanı, Wagner grubuna ait paralı askerlerin sınırı yaklaştığını söyledi - Son Dakika
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Polonya Başbakanı, Wagner grubuna ait paralı askerlerin sınırı yaklaştığını söyledi

29.07.2023 23:38

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus'taki Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubuna ait paralı askerin Polonya sınırına yaklaştığını belirtti. Morawiecki, Wagner'e ait askerlerin Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ilerlediğini ve durumun daha da tehlikeli hale geldiğini ifade etti. Polonya İçişleri Bakanı da Wagner'in dahlinin olduğu ciddi hadiseler yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya'nın Belarus'a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceğini açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'da isyana kalkıştıktan sonra anlaşma yoluyla Belarus'a geçen paralı ordu Wagner'e ait 100 askerin Polonya sınırına yaklaştığını belirtti. Morawiecki, "Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor. Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırıya doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı.

WAGNER ASKERLERİ, POLONYA SINIRINA YAKLAŞTI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'da geçtiğimiz haftalarda isyana kalkıştıktan sonra Belarus'a geçen Rus paralı ordusu Wagner'le ilgili açıklamalarda bulundu. Morawiecki, 100 Wagner askerinin Polonya sınırına yaklaştığını söyledi.

"ŞİMDİ DURUM DAHA DA TEHLİKELİ HALE GELİYOR"

Başbakan Morawiecki, Wagner'e ait 100'den fazla paralı askerin Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ilerlediğini belirtti. "Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor." diyen Morawiecki, "Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırıya doğru bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"SINIRLAR ORTAKLAŞA KAPATILABİLİR"

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski de dün yaptığı açıklamada, "Wagner'in dahlinin olduğu ciddi hadiselerin" yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya'nın Belarus'a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıklamıştı.

WAGNER, İSYANIN ARDINDAN BELARUS'A GEÇMİŞTİ

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti. Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.

POLONYA ASKERLERİ BELARUS SINIRINA KAYDIRILDI

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti. Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Polonya Başbakanı, Wagner grubuna ait paralı askerlerin sınırı yaklaştığını söyledi - Son Dakika


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