Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük bir acı ve endişeyle izliyoruz. Filistin halkını desteklemek için her şeyi yapıyoruz" dedi. Abbas ise, "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan, Kudüs'ten sürülmesini kabul etmeyeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Novo-Ogoryovo başkanlık rezidansında Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas'ı ağırladı. Abbas'ı Moskova'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Bugün Rusya'nın ne yazık ki çıkarlarını ve halkını elinde silahla savunması gerektiğini herkes çok iyi biliyor. Ama Orta Doğu'da olup bitenler, Filistin'de yaşananlar elbette gözümüzden kaçmıyor. Genel olarak Arap dünyasıyla, özelde ise Filistin'le çok köklü, derin bağlarımız var ve buna çok değer veriyoruz" dedi. Putin, "Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük bir acı ve endişeyle izliyoruz. Kendi açımızdan Filistin halkını desteklemek için her şeyi yapıyoruz. Biliyorsunuz farklı türde 700 tona yakın insani yardım gönderdik, Filistin halkına destek olmak için her fırsatı değerlendirerek elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyden önce sivil kayıplardan endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletlere göre bu sayı zaten 40 bin ve çoğu kadın ile çocuk" ifadelerini kullandı. Rusya'nın her zaman barışçıl çözümü savunduğunu belirten Putin, "Sizinle ortak bir konumumuz var. Bu sorunun kökleri çok eskiye dayanıyor ve önce uluslararası örgütler düzeyinde, özellikle BM düzeyinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik alınan kararların göz ardı edilmesiyle ilgili. Buradaki konumumuz değişmedi. Bölgede uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı bir barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler'in tüm kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan, Kudüs'ten sürülmesini kabul etmeyeceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise konuşmasında, "Rusya, Filistin halkı için gerçekten dost bir ülke. Filistin halkı, Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu arasındaki bu dostluk, onlarca yıldır bizi birbirimize bağlıyor. Rusya'nın hükümet ve halk düzeyinde Filistinlilere desteğini her zaman hissettik" ifadelerini kullandı. Bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önündeki engellere değinen Abbas, "BM, ABD'den gelen baskı nedeniyle tek bir çözüm sunma, Filistin halkının haklarını uygulayacak ve hayata geçirilmesini sağlayacak tek bir karar alma misyonunu yerine getiremedi" dedi. Abbas, "Sayın Başkan, size inanıyoruz, güveniyoruz ve desteğinizi hissediyoruz. Rusya'nın Filistin halkının dostlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Toplantının başında da söylediğiniz gibi Filistin halkının da kendi devletine kavuşacağını umuyoruz. Bahsettiğiniz gibi 7 Ekim'den bugüne 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 80 bine yakın yaralı, 15 binden fazla kayıp, Gazze'de olan budur" diye konuştu. İnsani yardımın sürmesini ve Filistinlilerin yaşadıkları yerlerden zorla çıkarılması girişimlerine son verilmesini isteyen Abbas, "Mücadelemizi sürdürüyoruz, tüm zorluklara sabırla göğüs geriyoruz. Filistinlilerin 20. yüzyılda, daha önce birçok kez olduğu gibi Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan, Kudüs'ten sürülmesini kabul etmeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA