Putin'in ABD'li elçilerle görüşmesinde Ukrayna'nın yanı sıra ekonomi de masadaydı

Rusya Devlet Başkanı'nın Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner arasındaki görüşmelerin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinin ötesine geçtiğini ve ekonomik konuların da ele alındığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı'nın Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov üç saatten fazla süren görüşmede Witkoff ve Kushner'ın "bir çözüm için muhtemel yollar konusunda bir dizi fikir ortaya koyduğunu" söyledi. Uşakov'a göre; Putin, iki temsilciye Rusya'nın savaş alanında "gerçek bir ilerleme" kaydettiğini ve "çatışmanın tüm temel nedenlerinin" ele alınması gerektiğini söyledi. Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, "Görüşmeler, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yalnızca bir görüş alışverişinin ötesine geçti. Ekonomik konular ile Rusya ve ABD arasında karşılıklı fayda sağlayabilecek potansiyel büyük projeler de ayrıntılı şekilde ele alındı. Genel olarak, müzakerelerin her iki taraf için de zamanında ve son derece faydalı olduğu söylenebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin "barış sağlama açısından önemli bir ziyaret" olduğunu söyledi. Dmitriev ve Uşakov da görüşmede hazır bulundu.