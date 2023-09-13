Putin: Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda kısıtlamalar var - Son Dakika

Putin: Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda kısıtlamalar var

Putin: Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda kısıtlamalar var
Son Güncelleme: 13.09.2023 15:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi. Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi hakkında Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulundu. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ve teknik işbirliğine değinen Putin, 'Bazı kısıtlamalar var. Rusya tüm bu kısıtlamalara uyuyor. Ama tabii ki konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var. Burada da perspektifler var.' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi hakkında Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ve teknik işbirliğine değinen Putin, "Bazı kısıtlamalar var. Rusya tüm bu kısıtlamalara uyuyor. Ama tabii ki konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var. Burada da perspektifler var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Putin, "Ancak mevcut kurallar çerçevesinde bizim de dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var." dedi.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Tarım konusunda Rusya'nın sunabileceği çok şey olduğunun altını çizen Putin, Çin'e giden bir kara yolu, bir demir yolu ve limandan oluşan "lojistik üçgen" projesi dahil ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldıklarını dile getirdi.

Putin, Kim'in Vladivostok'ta Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri birliği ve bir üniversiteyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Putin: Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda kısıtlamalar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin: Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda kısıtlamalar var - Son Dakika
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