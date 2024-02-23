Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı 'Tu-160M' ile 30 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi. Putin'in uçuşu, önümüzdeki ay ülkede yapılacak seçim öncesi 'Batı'ya gözdağı' olarak yorumlandı.

23.02.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile 30 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Putin'in uçuşu, önümüzdeki ay ülkede yapılacak seçim öncesi "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160" stratejik bombardıman uçağının geliştirilmiş versiyonu "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştiren uçuş 30 dakika sürdü. Putin uçuştan sonra yaptığı açıklamada, "Teknoloji mükemmel. Gerçekten yeni nesile ait" ifadelerini kullandı.

Putin'in NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakla uçması, Batı medyasında önümüzdeki ay ülkede yapılacak seçim öncesi "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement