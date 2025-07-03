Putin ve Trump'tan Ortak Görüşme

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin 1 saat sürdüğünü belirterek, " İran, Orta Doğu ve Ukrayna" konularının ele alındığını belirtti. Putin ile Trump arasındaki görüşme, bu yılın başından bu yana 6'ıncı, son bir buçuk ayda ise 4'üncü görüşme oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazetecilere açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ile Trump görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü bildirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki çözüm süreci, Orta Doğu'daki çatışmalar, Moskova ve Washington arasındaki ekonomik projeler ve hatta geleneksel değerleri teşvik eden filmlerin değişimi konuşuldu.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov yaptığı açıklamada, "Devlet başkanımız, Rusya'nın (Ukrayna'da) belirlediği hedeflere ulaşacağını söyledi; yani mevcut duruma yol açan temel nedenleri ortadan kaldırmayı kastetti. Rusya bu hedeflerinden vazgeçmeyecek" dedi.

Putin'in Trump'a Moskova'nın çatışmayı çözmeye yönelik müzakerelere bağlı kalmaya devam ettiğini söylediğini bildiren Yuri Uşakov, "Rus tarafı, tüm ihtilaflı meselelerin, anlaşmazlıkların ve çatışma durumlarının yalnızca siyasi-diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı. Devlet başkanımız ayrıca Rus tarafının müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduğunu da dile getirdi" diye konuştu.

Uşakov, "Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması konusu gündeme gelmedi. İstanbul'daki üçüncü tur görüşmeler için de belirli bir tarih görüşülmedi" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, görüşmede İran konusuna da değinildiğini aktarırken, "İki ülkenin liderleri İran ve genel olarak Orta Doğu etrafındaki durumu görüştüler. Devlet Başkanımız, İran'daki ve Orta Doğu'daki sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı. Devlet Başkanları, Suriye konusunu da ele alarak diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardılar" şeklinde konuştu.

Putin ile Trump arasındaki görüşme, bu yılın başından bu yana 6'ıncı, son bir buçuk ayda ise 4'üncü görüşme oldu. - MOSKOVA