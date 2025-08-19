Putin ve Zelenskiy Arasında Barış Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
Politika

Putin ve Zelenskiy Arasında Barış Görüşmeleri Başlıyor

19.08.2025 23:58
Beyaz Saray, Putin'in Zelenskiy ile görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı. Barış süreci hız kazanıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Putin barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Başkan Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Leavitt, basın toplantısına ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Alaska'da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarla başladı.

ABD Başkanı Trump'ın hiç başlamaması gereken bir savaşın sona ermesi için barış çabalarına yıllar süren çıkmazın ardından bir hareketlilik getirdiğini vurgulayan Leavitt, "Alaska'daki ikili görüşmeler son derece verimli geçti ve iki lider arasında birçok kilit noktada anlaşmaya varıldı. Bu da Anchorage'deki toplantıdan sadece 48 saat sonra, dün Beyaz Saray'da gerçekleşen ikinci aşama görüşmelerine kapı araladı. Hepinizin bildiği gibi, burada Avrupalı liderlerin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de vardı. Hepsi, Başkan Trump ile görüşmek, ivmeyi sürdürmek ve kalıcı bir barış için çalışmak üzere buraya geldiler" dedi.

"Putin, barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı kabul etti"

ABD Başkanı Trump'ın dün Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Leavitt, "Putin barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Başkan Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti. Gerekirse bunun ardından Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve Başkan Trump arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkanın da belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Witkoff, bunun en kısa sürede gerçekleşmesi için Rusya ve Ukrayna ile koordinasyon içinde olacaklar" diye konuştu.

Trump'ın girişimleriyle Ukrayna'da savaşın durması için tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyleyen Leavitt, "Çünkü Başkan Trump, barışın başkanıdır. Kendisiyle ABD'nin liderliği dünya sahnesine geri dönmüştür. Trump, özgür dünyanın tartışmasız liderliği statüsünü Amerika'ya geri kazandırmıştır" dedi.

"ABD askerleri Ukrayna'da sahaya inmeyecek"

Basın toplantısında Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin bir soru alan Leavitt, "ABD askerleri Ukrayna'da sahaya inmeyecek. Ancak biz kesinlikle koordinasyona yardımcı olabilir ve belki Avrupalı müttefiklerimize güvenlik garantileri sağlamak için başka yollar sunabiliriz. Başkan, güvenlik garantilerinin kalıcı barış açısından çok önemli olduğunu anlıyor. Ulusal güvenlik ekibine, Avrupalı dostlarımız ile koordinasyon sağlanması ve ayrıca bu meseleleri Ukrayna ve Rusya ile iş birliği içinde görüşmeye devam edilmesi talimatı verdi" yanıtını verdi.

"Trump, her iki liderle görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor"

Teklif edilen güvenlik garantilerinin durumu ve Rusya'nın bu husustaki tavrına ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "Başkan, her iki liderle görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor" dedi.

Leavitt, "Başkan, ekibine bu güvenlik garantileri için kabul edilebilir bir çerçeve oluşturma talimatı verdi. Bu çerçeve, kalıcı barışın sağlanmasına ve savaşın sona erdirilmesine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

"Trump, her iki tarafın da ne istediğini ve neyi feda etmek zorunda kalacağını daha iyi anlıyor"

ABD Başkanı Trump'ın niçin Putin ile bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığı yönünde bir soru alan Leavitt, önceki yönetim konuşmayı reddederken Başkan Trump'ın diplomasiyi ilerletme ve açık diyaloğu savunduğunu ifade etti. Leavitt, "İşte bu yüzden Başkan hem telefonla birkaç görüşme yaptı hem de geçen cuma Başkan Putin ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Zelenskiy ile de onlarca defa görüştü, Beyaz Saray'da ağırladı. Şimdi her iki tarafın da ne istediğini ve neyi feda etmek zorunda kalacağını daha iyi anlıyor. Trump'ın her zaman söylediği gibi, iyi bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da masadan biraz mutsuz ayrılması gerek" şeklinde konuştu.

"İki lider de bir araya gelme istediğini ifade etti"

Putin ve Zelenskiy arasındaki ikili görüşmeye ilişkin bir soruya Leavitt, "Başkan bu konuda her iki liderle de konuştu ve her iki lider de bir araya gelme isteğini ifade etti. Dolayısıyla ulusal güvenlik ekibimiz, her iki ülkenin de bunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak" dedi.

Leavitt, "Savaşta tartışılması ve karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları var ve bunlar, iki ülke tarafından ele alınmalı. Bu nedenle Başkan, bu iki ülkenin doğrudan diplomasiye girmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı'nın Putin'in Zelenskiy ile ikili görüşmeye kesin surette onay vermediğine ilişkin açıklamasına ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "ABD hükümeti ve Trump yönetimi, Rusya ve Ukrayna arasında ikili görüşmenin gerçekleşmesi için çalışıyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

