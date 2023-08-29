Putin, Wagner'in kurucusunun cenaze törenine katılmayacak

2 ay önce Rus lider Putin'e karşı ayaklanan ve geçen hafta bir uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Kulislerde suikast ihtimali dile getirilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in cenaze törenine katılmayacağını bildirdi.

"CENAZE TÖRENİNE AİLESİ KARAR VERECEK"

Peskov, özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin'in yakında yapılması beklenen cenaze törenine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cenaze törenine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirten Peskov, "Bu konuda kararlar aile ve arkadaşları tarafından veriliyor, onlar olmadan bir şey söyleyemeyiz. (Putin) Başkanın törene katılımı öngörülmüyor." dedi.

10 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

"YETENEKLİ BİR İŞ İNSANIYDI"

Putin, Prigojin'in Rusya'nın yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinde "başarılı sonuçlar" elde ettiğini belirterek, "Yetenekli bir iş adamıydı, sadece ülkemizde değil, yurt dışında özellikle de Afrika'da çalıştı. Petrol, gaz, değerli metaller ve taşlarla uğraştı. Dün Afrika'dan döndü ve burada bazı yetkililerle görüştü." demişti.