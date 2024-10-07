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Politika

Recai Kutan Hayatını Kaybetti

Recai Kutan Hayatını Kaybetti

Eski Bakan Recai Kutan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başsağlığı mesajları yayımlandı.

07.10.2024 12:39
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ESKİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir hafta önce hastaneye kaldırıldı. Recai Kutan, hastanede bugün hayatını kaybetti. Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi kurucu genel başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı muhterem büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise taziye mesajında, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Necmettin Erbakan Hocamızın yol ve dava arkadaşı değerli büyüğümüz M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Recai Kutan için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciün. Milli görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Recai Kutan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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