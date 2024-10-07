Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan yaşamını yitirdi.
Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, muhterem büyüğümüz Recai Kutan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Recai Kutan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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