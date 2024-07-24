Rekor oyla seçildi, ceketini çıkarıp iş makinası kullanmaya başladı - Son Dakika
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Politika

Rekor oyla seçildi, ceketini çıkarıp iş makinası kullanmaya başladı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde MHP'den rekor oyla seçilen Belediye Başkanı, ihtiyaç halinde ceket ve kravatını çıkartıp iş makinası kullanarak ilçesine hizmet ediyor.

24.07.2024 11:04  Güncelleme: 11:12
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Rekor oyla seçildi, ceketini çıkarıp iş makinası kullanmaya başladı

SİVAS - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den rekor oyla seçilen Belediye Başkanı, ilçesine hizmet etmek için ihtiyaç halinde ceket ve kravatını çıkartıp iş makinası kullanıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Akıncılar Belediye Başkan adayı olan Murat Sevinç, altı rakibi arasında yüzde 60,75'lik oy oranıyla seçimi kazandı. MHP'de rekor oyla seçilen Belediye Başkanı Murat Sevinç, mazbatasını aldıktan sonra çalışmalarına hızlı başladı. 'Akıncılar İçin Canla, Başla' sloganı ile hizmete başlayan Başkan Murat Sevinç, yoğun yağmur sonrası tahrip olan yolların onarılması talimatını verdi. Yolların kısa süre içerisinde düzelmesi için gayret gösteren Başkan Sevinç, ceketini çıkararak iş makinasının direksiyonuna geçti. İhtiyaç anında iş makinalarını kullanan Belediye Başkanı Murat Sevinç, hemşerilerinin takdirini topladı.

"Ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla çalışıyoruz"

Akıncılar ilçesinin Belediye Başkanı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Murat Sevinç, "31 Mart mahalli idare Yerel Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Akıncılar Belediye Başkan adayıydım. Halkımızın teveccühüyle yüzde 60,75 oy alarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde Türkiye rekoru kırdık. Bununla birlikte görevimize başladık. İki buçuk aydır yoğun şekilde çalışıyoruz. Halkımıza söz verdik. Projelerimiz var. Onlara vermiş olduğumuz bu projeleri bu sözleri yerine için var gücümüzle ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda elimizden ne geliyorsa sonuna kadar ekibimizle birlikteyiz, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımızla el ele vererek ilçemize gerçekten güzel yenilikler kazandırmaya, güzel hizmetler etmeye, projelerimizi yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Ceketini çıkardı, iş makinası kullanmaya başladı

12 yaşlarında kepçe kullanmayı öğrendiğini söyleyen Başkan Sevinç, "Bizim bir ufak bir traktör kepçemiz vardı. Babam onu kullandırıyordu. Orada bir alışkanlığımız vardı. O tecrübeyle şimdi de rahatlıkla kullanabiliyoruz yani. İş makinesi olarak kepçe, greyder, biçerdöver elimizden ne geliyorsa hepsini kullanmaya çalışıyoruz, kullanıyoruz da. İhtiyaç olunca her zaman başkanlığı bir kenara bırakıyoruz. Bir işçi olarak memleketimiz için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hiç sorun yok. Yeter ki memleketime hizmet edeyim ben. Benim bir sevdam vardı. Memleket Sevdam, Allah bize Başkanlığı nasip etti. Biz dedik ki biz buraya başkanlığa gelmiyoruz. Biz size kardeş olmaya, arkadaş olmaya, hizmetkar olmaya geliyoruz dedik. Yani biz onların hizmetkarıyız. Gerçekten biz koltukları bir kenara bıraktık. Bizim bir koltuk sevdamız öyle bir niyetimiz de yok zaten. Benim tekim bu memlekete hizmet etmek" ifadelerine yer verdi.

Rekor oyla seçildi, ceketini çıkarıp iş makinası kullanmaya başladı
Kaynak: İHA

Akıncılar, Sivas, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rekor oyla seçildi, ceketini çıkarıp iş makinası kullanmaya başladı - Son Dakika

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