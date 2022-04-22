Rektör Özaydın koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu GAÜN Kreş ve Anaokulu öğrencisi Poyraz Kayırgan'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'inci yılına özel GAÜN Rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde öğrencilere GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran, öğretmenleri; Sevgi Çakmak, Didem Akel ve Zeliha Çakır eşlik etti. Rektörlük koltuğuna oturan anaokulu öğrencisiPoyraz Kayırgan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a 23 Nisan şiirini okudu. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, çocukların sağlıklı, mutlu bir gelecekleri olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Özaydın," Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gelecek kaygısı yaşanmayan, eşit eğitim, beslenme ve sağlık olanakları tanınan bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmalıyız. Tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklıyor, barış dolu bir dünyada yaşamalarını ve sağlıklı, mutlu bir gelecekleri olmasını diliyorum" dedi.

Programın ardından anaokulu öğrencileri günün anısına Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a çiçek takdim etti. - GAZİANTEP