Yenice ve Safranbolu kaymakamları değişti - Son Dakika
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Yenice ve Safranbolu kaymakamları değişti

12.08.2022 14:13
Yenice ve Safranbolu kaymakamları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Safranbolu ve Yenice Kaymakamı ile vali yardımcısının yerleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Safranbolu ve Yenice Kaymakamı ile vali yardımcısının yerleri değişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İzmir- Foça Kaymakamlığına, Antalya - Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı Safranbolu Kaymakamlığına, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ise Erzurum - Köprüköy Kaymakamlığına, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem Erzurum - Köprüköy Kaymakamlığına, Karabük Vali yardımcısı Muhammet Akın Rize Hemşin Kaymakamlığına, Kastamonu-Araç Kaymakamı Osman Sak ise Karabük Vali Yardımcısı olarak atandı.

Ayrıca Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü oldu. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenice ve Safranbolu kaymakamları değişti - Son Dakika

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