Resul Emre Şahan hakkında ikinci tutuklama talebi
12.09.2025 21:51
'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için İBB soruşturması kapsamında da tutuklama talep edildi.

Tutuklu bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün savcılığa ifade verdi.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılığa SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) yöntemiyle bağlanarak ifade veren Şahan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Şahan, İlk kez "yolsuzluk" soruşturmasına dahil edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör" davasından tahliye kararı alsa da "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

Kaynak: ANKA

    İstanbul'da yaşadığı ve nefes aldığı içinde soruşturma açılması gerekir orada sadece AKP liler nefes alabilir
