Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun tek gramının bile İran'dan çıkmayacağını söyledi - Son Dakika
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Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun tek gramının bile İran'dan çıkmayacağını söyledi

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İranlı üst düzey yetkili Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun tek gramının bile ülkeden çıkarılmayacağını söyledi. Rızai, ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar müzakere yapılmayacağını, sürecin İran'ın tüm şartları eksiksiz yerine getirilerek başlaması gerektiğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" açıklamasında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesi ve ABD arasında devam eden askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağına dair tartışmalara değinen Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak" dedi.

"İran'ın tüm şartları eksiksiz yerine getirilmeli"

Washington yönetimi ile yürütülecek müzakerelerin ise güvenin tesis edilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Rızai, "ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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