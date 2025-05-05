Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde George Simion İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
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Politika

Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde George Simion İkinci Tura Yükseldi

Romanya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı aday George Simion yüzde 40 oyla birinci oldu ve seçim ikinci tura kaldı. İlk turda oyların yüzde 97'si sayıldı, katılım oranı ise yaklaşık yüzde 53 olarak açıklandı.

05.05.2025 02:05
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Romanya'da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini, aşırı sağcı aday George Simion önde tamamladı.

Romanya'da geçtiğimiz kasım ayında Rusya'nın müdahil olduğu iddiaları nedeniyle iptal edilen seçimden aylar sonra, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar belli oldu. Oy kullanma işleminin yerel saatle 19.00'da sona ermesiyle birlikte başlayan oy sayım işleminin ardından yayınlanan ilk veriler, hiçbir adayın yüzde 50 oranını aşamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığını ortaya koydu. Oyların yüzde 97'sinden fazlasının sayılmasıyla birlikte en fazla oyu, yaklaşık yüzde 40 oranında oyla aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion aldı. Romanya Daimi Seçim Otoritesi (AEP) verilerine göre iktidar koalisyonundaki üç parti tarafından desteklenen eski Senatör Senator Crin Antonescu yaklaşık yüzde 20,7 oranında oyla ikinci sırada yer aldı. Bağımsız yarışan Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın oy oranı ise yaklaşık yüzde 20,5 oldu. İlk turu dördüncü sırada tamamlayan eski Başbakan Viktor Ponta'nın oy oranı yaklaşık yüzde 14 olarak açıklandı. Romanya Birliğini Kurtarın (USR) partisinin lideri Elena Lasconi'nin oy oranı ise yüzde 2,6 seviyesinde kaldı.

Seçimin ilk turunu birinci sırada tamamlayan George Simion, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sisteme bağlı TV kanallarının yansıttığından çok daha öte, olağanüstü bir sonuca doğru ilerliyoruz. Bu kanallar zehir saçtı, insanları böldü ve söylediklerimin hepsini çarpıttı" diye konuştu.

Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesine karşı çıkan ve Brüksel'in politikalarını eleştiren bir siyasetçi olarak öne çıkan Simion, Ukrayna'daki savaşa müzakere yoluyla bir çözüm bulunması yönünde çağrılarda bulunuyor. 2024 yılında Ukrayna karşıtı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Ukrayna'ya girişi yasaklanan Romanyalı politikacı, bunlara rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir savaş suçlusu olarak tanımlamış olmasıyla biliniyor. Simion, NATO'yu desteklemekle beraber, Romanya'nın rolünün müdahaleci değil savunmacı olması gerektiğini savunuyor.

Romanya Daimi Seçim Otoritesi, seçimlere katılımın yaklaşık yüzde 53 oranında gerçekleştiğini ve yaklaşık 9,5 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı. Bu sonuçlar çerçevesinde Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ikinci turda, seçimi ikinci sırada tamamlayan adayla yarışacak.

Romanya'da cumhurbaşkanları 5 yıl görev yapıyor ve bu görev, ülkenin ulusal güvenliği ve dış politikasına yön veren önemli yetkiler barındırıyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde George Simion İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika

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