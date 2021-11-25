Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eşbaşkanlığında ikili siyasi ve AB istişarelerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Romanya stratejik ortaklığının 10'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eşbaşkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye- AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.