RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi

AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser, İYİ Parti kontenjanından ise Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliğine seçildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonuçlandı.

İŞTE YENİ ÜYELER

6 yıllık görev süresini tamamlayan CHP kontenjanından mevcut RTÜK üyesi Tuncay Keser ile İYİ Parti kontenjanından mevcut RTÜK üyesi Ahmet Can Buğday yeniden RTÜK üyesi olarak seçildiler.

AK Parti kontenjanından ise görev süresi dolan Nurullah Öztürk'ün yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Hasan Davulcu, RTÜK üyesi olarak belirlendi.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylama sonucunda CHP kontenjanından Tuncay Keser 339 oy, Ahmet Kılınç 51 oy; AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu 387 oy, Erhan Güven 14 oy; İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday 307 oy, Emir Erdoğan 56 oy aldı.