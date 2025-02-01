RTÜK'ten Tuncay Özkan'a İnceleme

Politika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevlerine dönük sözlerinden ötürü, program hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu programdaki bir diyaloğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Programda "Soğuk Savaş" döneminden kalma bazı eski komplo iddiaların gündeme getirildiğini belirten Şahin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmelerin ortada olduğunun altını çizdi.

Şahin, Özkan'ın cezaevlerini hedef aldığını, servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak "Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan'ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu tarz açıklamaların, toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef aldığını not düşen Şahin, aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebileceğini, bu yüzden kabul edilemez olduğunu anlattı.

Şahin, söz konusu programla ilgili RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.