Rubinyan, Ermenistan Meclis Başkanı Oldu - Son Dakika
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Rubinyan, Ermenistan Meclis Başkanı Oldu

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Ermenistan'ın yeni Meclis Başkanı Ruben Rubinyan, Türkiye ile normalleşme sürecinde öne çıktı.

Ermenistan'ın Türkiye ile Normalleşme Eski Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı seçildi. Rubinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi'nde gerçekleştirdiği bir konuşmasında Adana kebabı unutamadığını söylemişti.

Ermenistan Ulusal Meclisi, bugün yeni başkanını seçti. Ulusal Meclis'te bugün yapılan oylamada, Türkiye ile normalleşme eski özel temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı seçildi. Mecliste bulunan 105 milletvekilinden 91'inin katıldığı oylamada 63 milletvekili Rubinyan lehine, 28 milletvekili de karşı oy kullandı. Ruben Rubinyan oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "Adaylığımı desteklediğiniz ve lehime oy verdiğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için en büyük onur ve bu kararın getirdiği sorumluluğun tamamen farkındayım. Sizi hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Muhalefetteki meslektaşlarım, bana oy vermemenizin ilişkimizde hiçbir anlamı yok. Tüm Parlamento Başkanı olmayı hedefliyorum" dedi.

Rubinyan, iktidardaki Sivil Sözleşme partisi tarafından aday gösterilmişti. Muhalefet oylamayı boykot ederken, "Güçlü Ermenistan" oylamadan önce Rubinyan'ın adaylığına karşı çıkacağını açıklamıştı.

Rubinyan Adana lezzetlerini övmüştü

Rubinyan, daha önce mecliste yaptığı bir konuşmada Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tattığı Türk yemeklerini anlattı. Kürsüden milletvekillerine seslenen Rubinyan, Adana kebabına hayran kaldığını söyledi. Adana kebabını unutamadığını vurgulayan Ruben Rubinyan, "Türkiye'de kebap yedim, Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes tadı vardı" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İskender kebaba da değinen Ruben Rubinyan, "İskender ise eğer yanına sos gelirse bambaşka oluyor. Lezzetli şeyler için oraya sık sık giderdim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rubinyan, Ermenistan Meclis Başkanı Oldu - Son Dakika

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