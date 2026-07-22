Rubio'dan İran'a Müzakere Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rubio'dan İran'a Müzakere Çağrısı

Rubio\'dan İran\'a Müzakere Çağrısı
22.07.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rubio, ABD'nin İran ile müzakerelere açık olduğunu, ancak İran'ın ciddiyetsizliğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD- İran arasındaki gerilime değinerek, "Ne yazık ki şimdiye kadar anlaşmalara varmış olsak da taahhütlerini yerine getirmediler. Şu anda yaşadığımız sorun, onların görüşmeler konusunda ciddi olmaması" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinlerin başkenti Manila'ya geldi. Bakan Rubio, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD-İran arasındaki gerilime değinerek, ABD'nin İran ile müzakereye hala açık olduğunu ancak İran'ın görüşmelere ciddi yaklaşmadığını söyledi.

Rubio, "ABD diplomasiye her zaman bağlıdır. Açık fikirliyiz ve anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözümü için her zaman görüşmeye hazırız. Bu, İran için de geçerliliğini koruyor. Ne yazık ki şimdiye kadar anlaşmalara varmış olsak da taahhütlerini yerine getirmediler. Şu anda yaşadığımız sorun, onların görüşmeler konusunda ciddi olmaması. Eğer ciddilerse biz de ciddiyiz. Eğer değillerse, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için gerekli olanı yapacağız" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime de değinen Rubio, "Orta Doğu'da bir devletin uluslararası bir su yolunu kontrol edebileceği, geçiş ücreti talep edebileceği ve ödeme yapılmadığı takdirde gemileri vurabileceği yönünde bir emsal oluşturursak, bu dünyanın başka bölgelerinde de tekrarlanabilir ve son derece tehlikeli bir durum meydana getirmiş oluruz. Dolayısıyla burada söz konusu olan yalnızca Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar değil. Seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin çok temel bir ilke söz konusu. Eğer bu ilke tehdit edilirse, küresel ekonominin ve son 150 yıldır uluslararası ticaretin temelini oluşturan kuralların da tehdit altına gireceğini düşünüyorum. Buna izin verilemez" dedi. - MANILA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio'dan İran'a Müzakere Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:57
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
07:29
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
07:13
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:08:01. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio'dan İran'a Müzakere Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.