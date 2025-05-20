Rubio: Suriye İçin Tehlike Çanları Çalıyor - Son Dakika
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Politika

Rubio: Suriye İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Rubio: Suriye İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Rubio, Suriye'de devasa bir iç savaşın eşiğinde olunduğunu ve ülkenin bölünebileceğini belirtti.

20.05.2025 20:22
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye konusunda yaptığı değerlendirmede, "Bizim değerlendirmemize göre, geçiş hükümetinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde. Ülkenin bölünmesi, birkaç hafta içinde gerçekleşebilir, aylar değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne Dışişleri Bakanlığı'nın 2025/2026 mali yılı için talep ettiği 28,5 milyar dolarlık bütçe hakkında ifade verdi. Rubio, yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump'ın dış yardım ve diplomatik bütçelerde yaptığı büyük kesintileri savunarak, "Dışişleri Bakanlığı değişmek zorundaydı. Artık ABD dış politikasının merkezinde yer almıyordu. Onun yerini genellikle Ulusal Güvenlik Konseyi ya da hükümetin başka bir kurumu aldı" dedi.

Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından "mükerrer, savurgan ve ideolojik güdümlü programları" kestiğini hatırlatan Rubio, söz konusu bütçenin Dışişleri Bakanlığı'nın Trump'ın vizyonunu hayata geçirmeye devam etmesine olanak sağlayacağını söyledi.

"Önce Amerika Fırsat Fonu"

Trump yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yerine dış yardımları üstlenecek 2,9 milyar dolarlık yeni bir "Önce Amerika Fırsat Fonu" (A1OF) oluşturmak istediğini aktaran Rubio, "Bu fon, Bakanlığın krizlere hızla yanıt vermesine, Hindistan ve Ürdün gibi kritik ortaklarla proaktif bir şekilde ilişki kurmasına, temel geri dönüş çabalarını desteklemesine ve Çin gibi yakın rakiplerden gelen stratejik tehditlerle yüzleşmesine olanak tanıyacak" dedi.

"Potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde"

Trump yönetimin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına ilişkin gelen soruları yanıtlayan Rubio, ABD'nin mevcut değerlendirmesinin, Suriye hükümetinin karşı karşıya olduğu çok çeşitli zorluklar göz önüne alındığında ülkenin istikrarsız olduğu yönünde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçi de dahil olmak üzere Türkiye'deki personelin Suriye'deki yerel yetkililerle birlikte çalışarak ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduklarını belirlemelerine izin vereceğini belirten Rubio, "Bizim değerlendirmemize göre, geçiş hükümetinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde. Ülkenin bölünmesi, birkaç hafta içinde gerçekleşebilir, aylar değil" dedi.

"Çin Komünist Partisi'ni şımartma dönemi sona erdi"

Trump yönetiminin politikalarının Çin ile rekabeti zorlaştırdığına ilişkin bir değerlendirmeye yanıt veren Rubio, "Teknolojimizi çalmak için ticaret uygulamalarını kötüye kullanan ve ulusumuzu fentanil ile dolduran Çin Komünist Partisi'ni şımartma dönemi sona erdi" dedi.

Rubio protesto edildi

Rubio, açıklama yaptığı sırada birkaç kişi tarafından İsrail'e yapılan silah yardımları nedeniyle protesto edildi. Protestocular, "Soykırımı durdurun" sloganlarıyla Rubio'nun konuşmasını kesti. Güvenlik görevlileri, protestoculara salondan çıkardı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio: Suriye İçin Tehlike Çanları Çalıyor - Son Dakika

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