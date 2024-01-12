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Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı - Son Dakika
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Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere ait askeri noktalara gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarına ek olarak, ABD ve İngiltere ordusu Yemen'deki Husilere yönelik hava ve deniz operasyonları düzenledi. Rusya, bu saldırıları eleştirerek BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı ve saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. İran da saldırıları kınayarak, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratacağını ifade etti.

Rusya, ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e yönelik saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi\'ni acil toplantıya çağırdı
12.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:01
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Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere ait askeri noktalara hava ve denizden gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Filistin meselesi ve Orta Doğu'daki durum ile ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının görüşüleceği iki toplantı New York saatiyle 10.00'da (TSİ 18.00) başlayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 98. güne girilirken, ABD ve İngiltere ordusu Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husileri vurdu. ABD ve İngiltere tarafından gece boyunca düzenlenen saldırılarda İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın kuzeyindeki bir askeri üs, Hudeyde Havalimanı çevresi, Saada ili ve Zamar şehrindeki bazı noktalar, askeri birlikler hedef alındı. Saldırıların ardından Rusya harekete geçti. Rusya'nın BM Daimi Misyonu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırdı. Açıklamada, "Rusya; ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Ocak'ta acil olarak toplanmasını talep etti" denildi. Rusya, bu paylaşımın hemen ardından yaptığı başka bir açıklamada toplantı talebinin kabul edildiğini belirterek, "12 Ocak 2024 tarihli oturumlar; Filistin meselesi ve Orta Doğu'daki durum, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili açık oturum. Oturumlar New York saatiyle 10.00'da (TSİ 18.00) başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Rusya, Yemen'e yapılan operasyonları eleştirdi

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere gerçekleştirdiği hava operasyonlarının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan tepki geldi. Zaharova, "ABD ve İngiltere'nin düzenlediği hava saldırıları, Anglo-Saksonların BM Güvenlik Konseyi kararlarını çarpıtmasının ve kendi yıkıcı amaçları doğrultusunda bölgedeki durumu tırmandırmak adına uluslararası hukuku tamamen hiçe saymasının bir başka örneğidir" ifadelerini kullandı.

İran'dan tepki

İran, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait askeri noktaları havadan ve denizden vurmasını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu saldırılarla Yemen'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ve uluslararası yasa ve düzenlemelerin açık bir şekilde ihlal edildiğini ifade etti. Kenani, "Bu saldırılar, ABD ve İngiltere'nin, siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde tam ablukasına ve mazlum Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarına desteğin devam etmesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı. Saldırıların bölgede güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir sonuç doğurmayacağını vurgulayan Kenani, "Siyonist rejim, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürürken, ABD ve İngiltere siyonist rejime desteğini genişleterek dünya halklarının dikkatini bu sahte, cani ve saldırgan rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlardan saptırmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Bu tür saldırıların tekrarlanmasının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından doğuracağı sonuçlardan endişe duyduğunu dile getiren Kenani, uluslararası toplumdan tepki ve eylemlerle bölgede savaşın, istikrarsızlığın ve güvensizliğin yayılmasının önlenmesini istedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı - Son Dakika


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