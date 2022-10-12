Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Türkiye, Avrupa dahil Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir" - Son Dakika
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Türkiye, Avrupa dahil Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir"

12.10.2022 17:29
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Türkiye, Avrupa dahil Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazının Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya aktarılması önerisinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Avrupa dahil olmak üzere Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazının Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya aktarılması önerisinin ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye, Avrupa dahil olmak üzere Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası Forumu'nun oturum aralarında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sızıntılar nedeniyle Kuzey Akım gaz boru hatlarından Avrupa'ya gönderilemeyen Rus gazının Türk Akımı üzerinden iletilebileceğini ve Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabileceği yönündeki açıklamalarına değinen Novak, "Genel olarak bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka ülkelerle bu mümkün olmadığından doğrudan Türkiye ile çalışmak mümkün" dedi.

Novak, "Türkiye, Avrupa dahil olmak üzere Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir. Öncelikli düşüncemiz Türk Akımı'nın yeni hatları üzerinde çalışmak" şeklinde konuştu.

"Türk şirketlerinin daha fazla Rus petrolü alma yönündeki ilgisini görüyoruz"

Türkiye'ye daha fazla gaz transferi konusunda Türk tarafıyla da görüştüklerini belirten Novak, "Meslektaşlarımızla görüşüyoruz ve daha fazla gaz tedarik etmeye hazırız. Süreç devam ediyor. Türk şirketlerinin daha fazla Rus petrolü alma yönündeki ilgisini görüyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 'Türkiye, Avrupa dahil Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir' - Son Dakika

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