Rusya Büyükelçisi Azerbaycan'a Çağrıldı - Son Dakika
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Politika

Rusya Büyükelçisi Azerbaycan'a Çağrıldı

Azerbaycan, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi'ni dezenformasyon ve uçak kazası hakkında bilgilendirdi.

28.01.2025 22:54
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Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yevdokimov'a son dönemde Rus basınında ve Rusya'daki bazı resmi çevrelerde Azerbaycan'ı hedef alan dezenformasyon içerikli makale ve röportajların yayınlanmasının anlaşmazlıklara yol açtığının aktarıldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu yayınların Azerbaycan ile Rusya arasındaki İttifak İşbirliği Beyannamesi'nin içeriğine ve ruhuna aykırı olduğu ifade edildiği kaydedildi. Açıklamada, görüşmede Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rusya tarafından düşürülmesi ile ilgili ön soruşturma sonuçlarının bilindiğinin, soruşturmanın tamamlanması için çalışmaların sürdüğünün ve Azerbaycan'ın Rusya tarafından kazaya ilişkin beklentilerini açıkça dile getirdiğinin hatırlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca Azerbaycan'ın yerel bir medya organında "Rus Evi" ile ilgili yayımlanan bilgiye de değinildiği belirtilerek, bunun resmi bir kuruluş olmadığı ve bu tür kuruluşların Azerbaycan topraklarında karşılıklılık ilkesine uygun şekilde ülke mevzuatına göre faaliyet göstermesi gerektiğinin ifade edildiği aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya Büyükelçisi Azerbaycan'a Çağrıldı - Son Dakika

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