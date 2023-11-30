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Rusya'da LGBT Hareketi Aşırılıkçı Olarak Kabul Edildi - Son Dakika

Rusya'da LGBT Hareketi Aşırılıkçı Olarak Kabul Edildi

Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBT hareketinin faaliyetlerini aşırılıkçı olarak kabul ederek yasaklama kararı aldı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan başvuruda, LGBT hareketinin sosyal ve dini ayrışma unsurları içerdiği belirtilmişti. Bu karar, geçen yıl imzalanan bir kararnameyle eş cinsel ilişkilerin 'Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler' olarak kabul edilmesinin ardından gelmiştir.

Rusya\'da LGBT Hareketi Aşırılıkçı Olarak Kabul Edildi
30.11.2023 - 16:11,  Güncelleme: 16:13
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Rusya'da mahkeme, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı.

Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvururulduğu kaydedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'da LGBT Hareketi Aşırılıkçı Olarak Kabul Edildi - Son Dakika
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