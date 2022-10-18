Rusya'dan AB'nin İran'a yönelik yaptırım tehdidine tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya karşı saldırılarda İran yapımı dronların kullanıldığının kanıtlanması durumunda İran'a yeni yaptırım uygulanacağı yönündeki açıklamasına değinerek, "Görünen o ki Washington'un Kuzey Akım boru hatlarından Avrupa'ya gaz arzının kesilmesine yönelik arzusundan sonra AB'nin bu konuyla ilgili soruşturma yürütme konusundaki niyeti tamamen ortadan kalktı. (Dikkati başka yöne çekmek için) Aniden İran'a geçmeye karar verdiler" dedi.

Rusya'dan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran yapımı dronların Rusya tarafından Ukrayna'ya saldırılarda kullanılmasının kanıtlanması durumunda İran'a yeni yaptırımlar uygulanabileceği yönündeki açıklamalarına tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Borrell'in Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına gerçekleştirildiği öne sürülen sabotajların soruşturulmaması için algı değiştirdiğini savundu. Zaharova, "Josep, Kuzey Akım patlamalarıyla ilgilendi mi? Görünen o ki Washington'un bu boru hatlarından Avrupa'ya gaz arzının kesilmesine yönelik arzusundan sonra AB'nin bu konuyla ilgili soruşturma yürütme konusundaki niyeti tamamen ortadan kalktı. (Dikkati başka yöne çekmek için) Aniden İran'a geçmeye karar verdiler" ifadelerini kullandı.

"Rusya İran tarafından tahsis edilen İHA'lar kullanıyor"

Dün AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından konuşan Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda İran yapımı İHA'lar kullandığı yönündeki iddialar hakkında İran'ın yalanlamasına rağmen kanıt topladıklarını söylemişti. Borrell, "Rusya İran tarafından tahsis edilen İHA'ları kullanıyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Bakan Kuleba bu tip silahlarla ilgili bilgiler verdi. Biz de bu konuda bilgiler topluyoruz. Bu konuda tepkimizi tüm olanaklarımızla vermeye hazırız. Şimdi kanıt toplamaktayız" diye konuştu. - MOSKOVA